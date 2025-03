Liberoquotidiano.it - Papa Francesco, spunta un videocollegamento: le indiscrezioni sul suo stato di salute

Al 24esimo giorno di ricoverorimane stabile. I medici dell'ospedale Gemelli di Roma, nella serata di domenica 9 marzo, non hanno emesso un bollettino di aggiornamento, e lo faranno domani. Ma dalle fonti vaticane si apprende che prosegue la situazione di stabilità, con lievi e graduali miglioramenti, all'interno di un quadro complesso. I medici oggi non si sono espressi, ma al momento non risulta che ci siano state decisioni sullo scioglimento della prognosi. Intanto, stando a quanto riferito dalla Sala stampa vaticana, in mattinata Bergoglio ha partecipato alla messa, nella cappella attigua alla sua camera al Policlinico Gemelli. Poi nel pomeriggio si è collegato con l'Aula Paolo VI per seguire in video gli esercizi spirituali della Curia Romana e le relative meditazioni e preghiere.