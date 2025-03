Thesocialpost.it - Papa Francesco segue gli esercizi spirituali in videocollegamento

CITTÀ DEL VATICANO –ha seguito inglidella Curia Romana, che si stanno svolgendo nell’aula Paolo VI, ma nessuno dei presenti ha potuto vederlo. Lo ha reso noto la Santa Sede, precisando che il Pontefice, nella mattinata, ha comunque partecipato alla messa.Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute del, né sulle modalità precise con cui ha seguito gli. La sua assenza fisica all’incontro e il fatto che non sia stato visibile durante il collegamento alimentano interrogativi sul suo stato di salute, già oggetto di attenzione nelle ultime settimane. Tuttavia, il Vaticano non ha segnalato particolari preoccupazioni, limitandosi a confermare la sua partecipazione a distanza.L’assenza pubblica del Pontefice da questi momenti tradizionalmente solenni per la Curia rappresenta un elemento insolito, che potrebbe essere legato alla necessità di riposo o a precauzioni dovute al suo stato fisico.