Quotidiano.net - Papa Francesco riceve Parolin e Pena Parra al Gemelli: focus su Siria e Chiesa

Questa mattina, nella sua camera al decimo piano del Policlinicoha ricevuto la visita del cardinale segretario di Stato Pietroe del sostituto per gli Affari generali mons. Edgar. "Il Pontefice li incontra regolarmente durante la settimana e sta inserendo questi incontri anche nella sua degenza al", spiega la Sala stampa vaticana, secondo cui "è questa l'occasione per aggiornare il Pontefice sulla situazione dellae del mondo". "Va notato il riferimento di oggi delall'Angelus alla situazione in, e sicuramente si sarà parlato anche di questo", viene aggiunto.