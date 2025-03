Agi.it - Papa Francesco, notte tranquilla. Prosegue la terapia al Gemelli

Leggi su Agi.it

AGI - Laè stataper, che continua a riposare presso il Policlinicodi Roma. Lo rende noto la Sala Stampa Vaticana, confermando che il Ponteficela "e la fisiorespiratoria e motoria". Il messaggio nell'Angelus Nel testo dell'Angelus, diffuso in forma scritta,ha espresso gratitudine per le cure ricevute: "Nel mio prolungato ricovero qui in ospedale, anch'io sperimento la premura del servizio e la tenerezza della cura, in particolare da parte dei medici e degli operatori sanitari, che ringrazio di cuore". Visita del cardinale Parolin Questa mattina, il Pontefice ha ricevuto la visita del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, e di monsignor Edgar Peña Parra, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato.