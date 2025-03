Unlimitednews.it - Papa Francesco “Il mondo è in mano a potenze malvagie”

ROMA (ITALPRESS) – “Ilsta in, che schiacciano i popoli con l’arroganza dei loro calcoli e la violenza della guerra”. Cosìnell’omelia preparata in occasione del Giubileo deldel Volontariato, letta dal cardinale Michael Czerny, che ha presieduto la messa in piazza San Pietro.“Il diavolo sibila alle nostre orecchie che Dio non è davvero nostro Padre; che in realtà ci ha abbandonati. Satana mira a convincerci che per gli affamati non c’è pane, tanto meno dalle pietre, né gli angeli ci soccorrono nelle disgrazie – sottolinea il pontefice – Proprio mentre il demonio vorrebbe far credere che il Signore è lontano da noi, portandoci alla disperazione, Dio viene ancora più vicino a noi, dando la sua vita per la redenzione del”. con l’arroganza dei loro calcoli e la violenza della guerra”.