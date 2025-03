Quotidiano.net - Papa Francesco: "Il miracolo della tenerezza" nel ricovero ospedaliero

Fratelli e sorelle, nel mio prolungatoqui in Ospedale, anch'io sperimento la premura del servizio e lacura, in particolare da parte dei medici e degli operatori sanitari, che ringrazio di cuore. E mentre sono qui, penso a tante persone che in diversi modi stanno vicino agli ammalati e sono per loro un segnopresenza del Signore. Lo dicenel testo dell'Angelus di oggi. "Abbiamo bisogno di questo, del '', che accompagna chi è nella prova portando un po' di luce nella notte del dolore", aggiunge il Pontefice.