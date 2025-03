Thesocialpost.it - Papa Francesco dall’ospedale: “Abbiamo bisogno del miracolo della tenerezza”

ROMA –, ancora ricoverato al Policlinico Gemelli, ha rivolto un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che gli stanno dimostrando vicinanza e affetto. Nel testo diffuso dalla Sala Stampa Vaticana, il Pontefice ha sottolineato l’importanzacura verso i sofferenti, definendo la vicinanza agli ammalati un vero segnopresenza del Signore.“Fratelli e sorelle, nel mio prolungato ricovero qui in ospedale, anch’io sperimento la premura del servizio e lacura, in particolare da parte dei medici e degli operatori sanitari, che ringrazio di cuore”, ha scritto il, aggiungendo che proprio in questi giorni ha pensato a tutte le persone che, in diversi modi, si prendono cura dei malati portando un po’ di luce nella notte del dolore. Ha poi rivolto un ringraziamento speciale a chi gli è vicino con la preghiera: “Grazie di cuore a tutti! Prego anch’io per voi”.