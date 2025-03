Quotidiano.net - Papa Francesco: condizioni lievemente migliorate. Un’altra notte tranquilla

Roma, 9 marzo 2025 –per, ricoverato dal 14 febbraio al policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. Negli ultimi giorni Bergoglio non ha avuto crisi respiratorie e le sue, stando al bollettino medico di ieri, sono definite in “lieve miglioramento”. Questo non basta comunque a sciogliere la prognosi. Oggi, per la quarta domenica consecutiva, l’Angelus verrà diffuso in forma scritta. Notizie in diretta