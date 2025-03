Juventusnews24.com - Palmeri rende alla Juve ciò che è della Juve: «A 11 giornate dalla fine ci troviamo in un momento storico in cui non esiste squadra più forte di quella»

Tancredi Palmeri parla di lotta per lo scudetto nel suo editoriale odierno per Sportitalia. E a 11 giornate dalla fine esprime un dato di fatto certo, che riguarda la Juventus. Ecco le sue parole.

PAROLE – «11 giornate dalla fine, a cavallo degli Ottavi di Champions, anche se i conti si fanno alla fine, eppure delle somme si possono già tirare. Perché ci troviamo in un momento storico della Serie A in cui non esiste una squadra smaccatamente più forte delle altre come poteva essere la Juventus 2012-2019 (di 7 scudetti su 9). E dunque non c'è chi "è obbligato a vincere", ma al massimo chi è obbligato a giocarsela.»