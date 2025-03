Lanazione.it - Pallavolo ’Peri’ in casa senza Bacci. C’è da affrontare il Trestina

VOLLEY Turnolingo per laGrosseto Giorgio Peri che in formazione rimareggiata ospita ilVolley per la diciottesima giornata di B2 femminile di volley. "Purtroppo abbiamo un infortunio a, che già era scesa in campo in condizioni non perfette. Starà fuori 15 giorni. Saremo in emergenza, modificheremo il modulo di gioco – precisa coach Rossano Rossi -. L’idea è spostare Tocci in banda e portare sù Balestri. Poi vedremo durante la gara se faremo qualche altra variazione. Siamo in una fase particolare, qualche punto dobbiamo portarlo ae non possiamo cullarci sui due punti di vantaggio che abbiamo sulla zona retrocessione. Non possiamo pensare di vincere tutti gli scontri diretti, dobbiamo fare punti anche con qualche big. Dobbiamo arrivare agli scontri diretti con qualche punto raccolto nelle prossime tre gare.