Pallanuoto Jesina settima vittoria consecutiva | 19-11 sul Colle Val D’Elsa

Ora interesse puntato al big match di sabato prossimo a Moie contro la seconda in classifica CertaldoJESI, 9 marzo 2025 – Laconquista lae mantiene il primo posto in classifica: 19-11 contro ilVal.Nove giocatori di movimento in gol che hanno reso la squadra di Iaricci poco prevedibile contro una avversaria che si è presentata a Moie per giocare la sua partita, con grinta e correttezza cedendo solo all’inizio del terzo tempo. La squadra toscana abbassa il ritmo e cerca i suoi giocatori più pericolosi, Barni e Mori, per andare al tiro.Dal canto suo la, pur rimanendo sempre avanti di due o tre goal, non è mai riuscita a chiudere prima la partita, pur avendone le possibilità, grazie al portiere ospite Volpini e un pizzico di imprecisione.