Pallamano In Serie B. Carrarese, prosegue il trend negativo. Vince il Tavarnelle

Niente da fare per la Polisportivache anche nella gara interna contro il, non inverte ilche dura da inizio stagione e nella quarta giornata di ritorno del campionato regionale diB di, rimedia la 13ª sconfitta per 26-34 (primo tempo 9-19). Ai fiorentini basta il primo tempo per mettere in cassaforte i due punti in palio, contro la squadrache ancora a ranghi ridotti (solo 11 giocatori a referto) subisce già un -10 nei primi trenta minuti di gioco. Nella ripresa i fiorentini (secondi in classifica) non hanno difficoltà a controllare e a gestire il cospicuo vantaggio e con un parziale di 17-15 chiudono a +8, bissando il pesante il +12 (37-25) della gara di andata. Formazione e reti: Antognetti, Cerulli, Mazzanti 7, Meoni 2, De Giorgi 3, Bugliani 5, Vanello, Benedetti (nella foto) 6, Musetti, Biagioni, Gini 3.