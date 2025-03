.com - Pallamano A Gold / Il Camerano sfida l’impresa contro il Bolzano ma perde 29-31

In unagiocata a viso aperto, decide la gara un blackout dei locali di Tedesco alla fine del primo tempo, nonostante un’ottima ripresa, 9 marzo 2025 – Lacede davanti al pubblico amico per 29-31il Bozen. Al termine di unatirata e combattuta, i gialloblu devono arrendersi agli altoatesini, dopo una buona prova collettiva, su cui spiccano i 7 gol del giovane Belardinelli, ormai una certezza, oltre al sempre solido Laera. Purtroppo i ragazzi di coach Beppe Tedesco, hanno pagato dazio ad un momento di black-out nel primo tempo che ha permesso agli avversari di trovare un break che poi risulterà decisivo. “Sicuramente c’è tanto rammarico, non poco rammarico – afferma coach Beppe Tedesco – Ognuno di noi ha fatto qualche errore che poteva evitare.