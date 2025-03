Internews24.com - Palladino rivela: «Scudetto? Ecco chi tra Napoli e Inter secondo me ha qualcosa in più»

di Redazione, l’allenatore della Fiorentina ha espresso la sua opinione sulla lottadurante la conferenza stampa post match del Maradona Nella conferenza stampa postFiorentina allo Stadio Maradona, Raffaeleha condiviso le sue riflessioni sulla lotta per londo chilui tra gli azzurri di Antonio Conte e l’di Inzaghi hain più per arrivare fino in fondo. L’allenatore viola ha evidenziato l’importanza della partita e il ruolo significativo che la Fiorentina gioca in questa fase cruciale del campionato. Durante la conferenza, il tecnico napoletano si è dichiarato soddisfatto della prestazione della sua squadra, nonostante la sconfitta subita con il risultato di 2-1. LE DICHIARAZIONI DI RAFFAELE– «Favorita tra? Sono due squadre fortissime, se la giocheranno fino all’ultimo