Ilnapolista.it - Palladino: «Il Napoli è una squadra costruita per vincere lo scudetto»

L’allenatore della Fiorentina Raffaeleha parlato ai microfoni di Dazn, dopo la sfida esterna persa 2-1 sul campo delLe parole diLa Fiorentina deve ripartire dall’approccio nel secondo tempo?«Assolutamente, ma non solo nel secondo. Oggi abbiamo affrontato unamolto forte, nel suo stadio e con il suo pubblico.perlo, ha grandi individualità. Noi siamo venuti qui con coraggio, lami è piaciuta tantissimo. Nel primo tempo siamo andati sotto, ma eravamo dentro la gara e poi nel secondo abbiamo avuto coraggio e qualità di gioco. Ho fatto i complimenti alla, siamo questi e dobbiamo ripartire. Stiamo crescendo e giovedì abbiamo una finale che ci deve dare entusiasmo».Fagioli in crescita.«Fagioli sta crescendo di settimana in settimana, sono felice perché per me è un campione.