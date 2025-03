Juventusnews24.com - Paletta svela: «Con l’infortunio di Bremer la Juve ha perso tanto, avrebbe avuto qualche punto in più. Koopmeiners? Sono tanti i giocatori che lasciano l’Atalanta e fanno fatica»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ha parlato nel giorno diAtalanta. Queste le dichiarazioni dell’ex difensore della Dea sul big match dell’Allianz StadiumIntervistato da Tuttosport, Gabrielha parlato così nel giorno diAtalanta.CHEATALANTA SI ASPETTA – «Sarà una partita tirata, con pochi gol.sta disputando un torneo incredibile. E laultimamente sta facendo vedere alcune cose che avevano fatto le fortune del Bologna di Thiago Motta. Se dovessero vincere gli ospiti, sarebbe una bella botta per il campionato. Se invece dovessero avere la meglio i bianconeri, accorcerebbero in classifica e potrebbero provare a lottare per lo scudetto».GLI PIACE THIAGO MOTTA – «Sì, anche se noi guardiamo tutti. Cidelle cose che ci piacciono di più e altre di meno.