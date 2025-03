Pagelle Verona-Bologna 1-2 | Odgaard decisivo disastro Valentini

Leggi su Sportface.it

Le reti die Cambiaghi regalano i tre punti alcontro ilnel lunch match della ventottesima giornata di Serie A. L’Hellas resta in dieci uomini al 70?, ma paradossalmente gioca meglio in inferiorità numerica: all’80’ Mosquera accorcia le distanze, nel finale i padroni di casa si affacciano più volte con pericolosità dalle parti di Skorupski. La squadra di Vincenzo Italiano sale a 50 punti e aggancia momentaneamente la Lazio in classifica.Ilcresce nella seconda parte del secondo tempo. Al 40?riceve un bel pallone da Calabria e batte Montipò. A pochi secondi dall’intervallo Orsolini sfrutta un errore die si invola verso la porta, ma poi incespica sul pallone. Il raddoppio arriva comunque al 78? con Cambiaghi che, su assist di Dominguez, fa 2-0 grazie ad un’incertezza di Montipò.