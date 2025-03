Juventusnews24.com - Pagelle Milan Juventus Women: Cantore top class, Bergamaschi non c’è VOTI

Leggi su Juventusnews24.com

di Mauro MunnoIe i giudizi alle protagoniste del match valido per il campionato di Serie A femminile:e i giudizi alle protagoniste del match di Serie A femminile:.Peyraud-Magnin 6 – Non ha responsabilità sui due gol subitiLenzini 6 – Dompig non è un cliente facile. Mette diversi palloni interessanti in mezzo che non trovano però tagli meritevoli. Dal 75? Gallo SVKullberg 6 – Messa a durissima prova da Ijeh che nel primo tempo la fa dannare. Lei se la cava con l’esperienzaHarviken 5.5 – Colta in fallo sull’episodio che permette aldi sbloccare la gara. Palese la spinta su RenzottiKrumbiegel 6 – Menno efficace del solito ma la sua esuberanza fisica viene fuori alla distanzaBrighton 7.5 – Domina e lo fa in entrambe le fasi.