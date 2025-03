Dailymilan.it - Pagelle Lecce-Milan, Pulisic salva la panchina di Conceicao, Rafael Leao impatto decisivo. Tutti i voti

Ledi, Christiantrascina il diavolo eladallaIltorna alla vittoria in campionato dopo tre sconfitte consecutive, ai ragazzi di Sergiovincono in rimonta dopo essere stato sotto per 2 a 0. Unche è statoto da Christianautore di una doppietta e dientrato con lo spirito giusto.Capitan America con la doppietta di ieri è salito a quota otto goal in campionato e 14 in stagione. Dopo alcune settimane non facili, l’americano è tornato a prendersi la scena, con un goal su calcio di rigore e uno su passaggio di. I quotidiani sportivi nazionali lo decretano migliore in campo: Gazzetta 7,5 – quando si infiamma, ildecolla. CorSport 8 – fa la differenza.