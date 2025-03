Calcionews24.com - Pagelle Lecce-Milan, i flop della sfida: Pierret tentenna, Gallo è il casellante sfortunato, Gabbia buca la gara numero 100 con il Diavolo

Leggi su Calcionews24.com

, tutti idi Serie A terminata con la rimonta dei rossoneri per 3-2 al Via del Mare. I dettagliè stata unapiena di colpi di scena. Ai salentini non è bastato passare sul 2-0 grazie alla doppietta di Krstovic. Vistosi sull’orlo del burrone all’ora di gioco, il .