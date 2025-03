Ilnapolista.it - Pagelle – La spallata di McTominay è il calcio. Conte è l’uomo dell’unica rivoluzione vista a Napoli

Ledi-Fiorentina 2-1, a cura di Fabrizio d’Esposito.MERET. Prosegue il surreale marzo del giovane Meret: come già l’Inter, che aveva tirato una sola volta in porta, pure la Fiorentina centra i pali nell’unica occasione avuta quando segna l’attaccante che viene dalla Terra del ghiaccio e del fuoco. Certo, poi l’osannato Kean lo anticipa con la cabeza dopo la mezzora del primo tempo mentre lui esce abbracciando il vuoto cosmico, ma è sempre poco per giudicarlo – senza votoDI LORENZO. In questo Napule che all’improvviso diventa verticale e periglioso, l’Eurocapitano offende a prescindere dal modulo. Spiccano l’assist al 10’ per Giacomino che tira male di prima e la maligna traversa che prende lui stesso al 35’ – 7RRAHMANI. Sono almeno quattro le volte che tituba a nostro rischio e pericolo.