Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Modena Under 15: Tufaro fermato dalla traversa, Pioli prezioso e Salvai decisivo come sempre – VOTI

Leggi su Juventusnews24.com

di Fabio Zaccaria15: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventunesima giornata di campionato 2024/25(inviato al campo Ale&Ricky di Vinovo) –15: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventunesima giornata di campionato 2024/25Repaci 7– Quando si richiede il suo intervento risponde presente ed in ottimo stile anche. Buona prestazione la sua, poche colpe in occasione del gol subito.Vidzivashets 6,5– Treno sulla fascia di destra, le sue percussioni sula corsia ormai sono una delle chiavi tattiche di mister Benesperi. Infermabile quando servito in corsa.Samà 7– Dopo il doppio impegno in Nazionale contro la Spagna sfodera un’ottima gara, proponendosi costantemente sull’out di sinistra in fase offensiva e risultando concentrato e deciso in quella difensiva.