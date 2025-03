Juventusnews24.com - Pagelle Juve Atalanta: film horror dei bianconeri, si salva solo… VOTI

di Marco Baridon: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 28ª giornata di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) –: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 28ª giornata di Serie A 2024/25Di Gregorio 6 – Siil portiere bianconero in una notte tragica. Se non fosse per i suoi interventi a fine primo tempo, lantus sarebbe uscita ancor più umiliata dal campo. Subisce quattro gol, è vero, ma ne evita altrettanti.Weah 5 – È praticamente sempre fuori posizione nel primo tempo quando Lookman e Zappacosta sgasano a sinistra. Lascia ai due atalantini una quantità di spazio incredibile da aggredire, davvero fuori giri e fuori fase. E in avanti? Sbaglia tanto anche lì, scelte e cross.Gatti 6 – L’unico a crederci, a portare un briciolo di reazione e di carisma.