Pagelle Inter-Monza 3-2 | Calhanoglu decisivo ai brianzoli non basta un super Turati e il gol dell’ex di Keita Balde

L’rimonta due gol ea 3-2 ilnell’anticipo del sabato della 28esima giornata di Serie A. Gara che si è complicata quasi all’improvviso per i nerazzurri, sotto di due reti nel primo tempo: prima una palla geniale con il tacco di Dany Mota che imbecca Birindelli, glaciale davanti a Martinez per l’1-0. Poi arriva anche il raddoppio in ripartenza:fa tutto da solo e dal limite dell’area lascia partire un destro a giro imprendibile per l’estremo difensore nerazzurro. San Siro però si rianima poco dopo, con la sponda di Dumfries per Arnautovic, che da pochi passi accorcia le distanze e riporta l’sotto di un gol.Nella ripresa la capolista preme rabbiosamente sull’acceleratore, e il gol del pari arriva al 64? con la gran botta da fuori di un ritrovato