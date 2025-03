Pagelle Empoli-Roma 0-1 voti e tabellino | basta Soulé dopo 22 secondi Ranieri vola

Leggi su Sportface.it

Claudionon si ferma e lacontinua a risalire la china. Con la vittoria di, 0-1 firmato danemmeno mezzo minuto, i giallorossi si portano al settimo posto, scavalcando non solo il Milan ma da oggi anche la Fiorentina, e proseguono nella loro rimonta europea, in attesa di Juventus-Atalanta e Lazio-Udinese che diranno tanto del rush finale a dieci giornate dal termine. Per i toscani, invece, è crisi nera nonostante l’exploit in Coppa Italia e ora D’Aversa è persino a rischio, anche se la squadra è parsa comunque viva e in grado di invertire un trend davvero negativo che ha trascinato gli azzurri in zona retrocessione.IL RACCONTO DEL MATCHLarisolve la praticacon il minimo sforzo e conquista la quinta vittoria di fila in campionato, allungando a dodici la striscia di risultati utili consecutivi: al Castellani termina 0-1 con gol diin apertura.