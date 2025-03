Sololaroma.it - Pagelle Empoli-Roma 0-1: Soulé decisivo, Koné straripante

Tutto pronto per il fischio d’inizio di, gara valida per la 28ª giornata di Serie A. Ranieri deve fare a meno di Dybala, tenuto a riposo per il ritorno di giovedì con l’Athletic Club, conche prenderà il suo posto sulla trequarti offensiva. Le danze al Castellani si apriranno alle 18:00, con il fischietto Di Bello a dare inizio alle ostilità. Segui la diretta LIVE del match su SoloLa.it.18 minuti fa9 Marzo 2025 19:57 19:57Svilar 6: poco impegnato il portiere giallorosso, attento sull’unica conclusione verso la porta di De SciglioNelsson 6: alla prima da titolare non commette sbavature, fondamentale nei duelli aerei e attento in coperturaHummels 6,5: agisce quasi da regista aggiunto, gestisce con calma tutti i pericoli che arrivano dalle sue partiNdicka 6: ennesima prestazione sufficiente per lo stakanovista giallorosso, che commette però qualche errore in fase di impostazioneAbdulhamid 6,5: mandato in campo da Ranieri dal 1? (a dicembre l’ultima volta), spinge sulla corsia di destra e crea diversi pericoli alla difesa avversaria (Rensch 6: partita attenta dell’olandese in fase difensiva)Paredes 6,5: con le sue verticalizzazioni mette in crisi il centrocampo dell’, costretto sempre a correre indietro.