Sololaroma.it - Pagelle Empoli-Roma 0-1, Ranieri: “La squadra ha giocato con umiltà”

Leggi su Sololaroma.it

Tutto pronto per il fischio d’inizio di, gara valida per la 28ª giornata di Serie A.deve fare a meno di Dybala, tenuto a riposo per il ritorno di giovedì con l’Athletic Club, con Soulé che prenderà il suo posto sulla trequarti offensiva. Le danze al Castellani si apriranno alle 18:00, con il fischietto Di Bello a dare inizio alle ostilità. Segui la diretta LIVE del match su SoloLa.it.9 minuti fa9 Marzo 2025 20:17 20:17Le parole di Soulé ed Hummels a DaznSoulé: “Avevo detto ai ragazzi che non avevo mai segnato così presto, nella mia carriera. Provo a fare il mio meglio, questo gol è servito per aiutare la. Siamo uniti, sembrava di giocare in casa. Dobbiamo andare passo dopo passo, dobbiamo affrontare ogni partita con la stessa difficoltà e fame”.