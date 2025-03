Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-ATALANTA 0-4: Thiago Motta umiliato, Kolo Muani scomparso

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium valido per la 28° giornata del campionato di Serie ARetegui e Kelly (LaPresse) – Calciomercato.itDi Gregorio 7Weah 5 (53? Alberto Costa 5)Gatti 5 (53? Kalulu 5)Kelly 4Cambiaso 4,5Locatelli 5Thuram 5Nico Gonzalez 4,5 (53? Mbangula 5)McKennie 4,5 (46? Koopmeiners 4,5)Yildiz 4,55 (75? Vlahovic 5)Allenatore:2TOP: Di Gregorio 6,5 – L’unico a salvarsi, evita una goleada di proporzioni bibliche alla ‘Vecchia Signora’. Doppio intervento prodigioso prima dell’intervallo, che alla fine non basta ai bianconeri per evitare una fragorosa sconfitta. FLOP: Kelly 4 – A parte Di Gregorio non si salva nessuno in casa bianconera, con ilm difensore inglese letteralmentedagli avanti orobici e in particolare da Retegui.