Pagano la clausola di Osimhen | confermato il ritorno in Serie A

Dall’estero fanno sapere quello che è l’incasso da 75 milioni di euro per il Napoli per ladi Victor.Il bomber nigeriano vivrà un singolo anno al Galatasaray, salutando dopo quello che per i tifosi in Turchia è stato definito quasi “il colpo del secolo” se si considera l’importanza che ha come bomber nel panorama calcistico mondiale lo stesso calciatore del Napoli e che lo ha visto scegliere il campionato turco, che non è proprio al pari dei top campionati al mondo.Un anno di prestito per poi tornare al Napoli, in attesa di chi pagherà lae vedrà il suo futuro catapultato lontano dal Napoli e dallaA. Perché a pagare ladisarà, a quanto pare, il Manchester United. E i Red Devils, a quel punto, venderanno Zirkzee per quello che risulta essere un già decisoinA.