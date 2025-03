Liberoquotidiano.it - Pagamenti in tilt per le carte Mastercard: che cosa sta succedendo in queste ore

Leggi su Liberoquotidiano.it

Problemi per gli utenti di. In tutto il mondo, poco dopo le 8 di questa mattina, si stanno riscontrando interruzioni e problemi nell'effettuare acquisti eonline. Clienti nel Regno Unito, in Italia, in Giappone e negli Stati Uniti e in Francia hanno segnalato problemi online. A darne evidenza è Downdetector che ha registrato un picco significativo nelle segnalazioni relative al sistema di pagamento. Le segnalazioni su Downdetector provengono da tutta Italia: da Milano a Bari, passando per la capitale. Nel resto del mondo le maggiori criticità vengono segnalate nel Regno Unito, in Giappone , negli Stati Uniti e in Francia.