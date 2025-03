Quifinanza.it - Pagamenti alle imprese, la classifica delle città in ritardo: recupero record di Napoli

Un nuovo rapporto del Centro studi enti locali ha individuato un miglioramento nelle tempistiche di pagamentoverso leincaricate di svolgere lavori e servizi pubblici. Sono sempre meno i capoluoghi di provincia che sforano il numero di giorni massimo per il saldo dei debitipubbliche amministrazioni, che la legge stabilisce a 30 giorni.Il tempo medio per il pagamento di una fattura si è ridotto di 5 giorni, tra il 2023 e il 2024, portando il dato ben al di sotto del limite legale. Oggi, in media, unapaga le aziende che lavorano per lei entro 24 giorni. Ci sono però comuni più virtuosi e altri che sono ancora molto in difficoltà.Lepagano prima i debiti con le aziendeSecondo il rapporto del Centro studi enti locali, tra il 2023 e il 2024 il numero dicapoluogo di provincia che hanno sforato in media i termini per il pagamentofattureaziende si è dimezzato.