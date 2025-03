Bergamonews.it - Padre Giosuè Bonzi lascia Hong Kong dopo 60 anni dedicati alla cura dei ragazzi con disabilità

Leggi su Bergamonews.it

, missionario del Pontificio Istituto Missioni Estere (Pime), figura di riferimento per la comunità di, all’età di 85ha fatto ritorno in Italiaaver dedicato sei decenni della sua vita al servizio dei più vulnerabili. Originario di San GiovBianco, hato un segno indelebile nel cuore di molti, in particolare deiconfisiche e mentali che ha assistito con amore e dedizione.Come riporta l’agenzia Fides, il suo rientro in Italia a metà febbraio è stato un momento carico di emozione. I suoi, nel salutarlo, l’hanno accompagnato fino all’aeroporto e hanno espresso la loro gratitudine per un uomo che ha rappresentato per loro una figura paterna. Oracontinuerà a vivere nella Casa di Riposo dei Missionari del Pime situata nel quartiere Rancio di Lecco.