Ortenzi | Per noi sarà una bella occasione

Passaporti pronti e biglietti quasi in mano per la Yuasa che si prepara a vivere un’esperienza speciale con il Torneo Internazionale a Dubai, partenza prevista ad inizio della prossima settimana. Un’avventura da prendere con il piede giusto come sottolinea coach Massimiliano. "E’ unaper noi che abbiamo definito come l’opportunità di misurarsi con nuove squadre. Per noi come società è una prima volta ed è un premio farlo in un contesto come quello di Dubai. Siamo curiosi di vedere diverse cose. Innanzitutto il nostro approccio a questa esperienza ma anche come saremo in grado di esprimerci in questo contesto internazionale, contro squadre magari costruite con altri presupposti". Torneo interessante e bellissimo da vivere ma anche da usare, questo l’aspetto decisamente più importante, in vista dei play-off per il quinto posto in programma proprio nel mese di aprile e che mette in palio un pass per l’Europa, precisamente per la prossima Challenge Cup.