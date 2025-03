Ilrestodelcarlino.it - Ortazzo-Ortazzino. Accordo quasi raggiunto, si chiude a inizio aprile

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È in dirittura d’arrivo l’extra-giudiziale fra la Miura Re spa, proprietaria dei 477 ettari superprotetti di(zona A e B), e il Parco Delta del Po. Tempo forse un mese o anche meno e la stipula del passaggio di proprietà da privata a pubblica dovrebbe diventare realtà. Al momento opportuno si conoscerà il prezzo dell’operazione (si stanno definendo i dettagli), per il momento si sa che l’udienza fissata davanti al giudice civile per i primi giorni di marzo è stata nuovamente aggiornata alle prime settimane di. Un rinvio breve, preludio, secondo prassi, che quel giorno le parti potranno mostrare al giudice l’e così il giudice stesso potrà dichiarare la cessazione della materia del contendere e mandare in archivio il fascicolo. Le trattative fra la Miura Re spa e il Parco si sono aperte qualche mese dopo l’avvio della causa civile ad opera del Parco finalizzata a vedersi riconosciuto l’esercizio dell’asserito diritto di riscatto su quell’area; una pretesa fondata sul fatto che, per il Parco, l’originaria proprietà, la società romana Immobiliare Lido di Classe, quando nel 2022 vendette alla Real Estate Italy non aveva ottemperato a tutti i passaggi previsti per mettere in grado il Parco stesso di esercitare il previsto diritto di prelazione all’acquisto.