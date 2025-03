Ilfattoquotidiano.it - Orsini sul Nove: “È giusto armarci come chiede l’Europa? No. Il piano Von der Leyen è solo propaganda per tranquillizzare le masse”

“È? No, non abbiamo alcuna possibilitàEuropa di rappresentare una deterrenza per la Russia. L’esercito comune è una chimera, che la classe politica europea usaper fini di“. Così Alessandroospite di Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, a proposito delvoluto da Ursula Von Derda 800 miliardi per armare. “Intanto c’è un equivoco di fondo perché noi non dobbiamo ri, ma dobbiamo. L’Italia ha soltanto 50 carri armati operativi, siamo praticamente disarmati dopo che la guerra in Ucraina ci ha semi demilitarizzato. – ha spiegato il professore di Sociologia del Terrorismo alla Luiss di Roma – Il riarmo persegue un fine che non può essere raggiunto, cioè la sconfitta della Russia o la creazione di una deterrenza nei confronti della Russia”.