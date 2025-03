Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni settimana 10-16 marzo 2025 e classifica

Cosa ha in serbo l'diFox per ladal 10 al 16? Mercurio e Venere in Ariete garantiscono vigore e determinazione. Tra i segni fortunati spicca anche il Leone, premiato a pieni voti dalle stelle. Al contrario, il Cancro farà a cazzotti con un'eccessiva tensione. Approfondiamo le cose nel dettaglio.leFox dal 10 al 16: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: se in un'amicizia c'è passione e sentimento, potrebbe evolversi in un qualcosa di profondo. Venere dona slancio, perciò i dubbi nel cuore saranno spazzati via. Lavoro: avrete tutte le carte in regola per trionfare e per fare dei progetti grandiosi. Occhio, però, ai conflitti di Marte. Fortuna: ????? Toro - Amore: sentimenti favoriti dagli astri.Fox suggerisce a coloro che hanno qualche remora in una relazione, si andare avanti.