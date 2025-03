Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 9 marzo: emozioni per il Cancro, no alla mondanità per lo Scorpione

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ecco l’diFox di domenica 92025! Siamo nel pieno del mese die questa domenica rappresenta un momento ideale per fermarsi e riflettere su ciò che si desidera veramente. Le energie planetarie spingono alcuni segni verso il cambiamento, mentre altri sono chiamati a consolidare ciò che hanno costruito finora. La Luna in aspetto favorevole a Mercurio stimola la comunicazione e porta con sé chiarimenti importanti, soprattutto in amore. È una giornata perfetta per ritrovare armonia, dedicarsi agli affetti e magari concedersi qualche momento di relax prima di ripartire con una nuova settimana.diFox, per domenica 92025, segno per segnoCosa dice l’del 9? Vediamo ora cosa riservano le stelle per ogni segno zodiacale.ArieteDomenica che parte con un po’ di stanchezza accumulata, ma nel pomeriggio le energie migliorano.