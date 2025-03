Romadailynews.it - Oroscopo di lunedì 10 marzo 2025: le previsioni segno per segno

Nuova settimana, nuove opportunità: scopri cosa ti riservano gli astri in amore, lavoro e benessere per10.? Ariete (21– 19 aprile)Inizio settimana carico di energia e voglia di fare. Sul lavoro, potresti ricevere una proposta interessante o un incarico che richiede prontezza e determinazione. In amore, attenzione a non essere troppo impulsivo con il partner. I single avranno un fascino irresistibile e potranno fare incontri intriganti. Energia alta, ma evita lo stress eccessivo.? Toro (20 aprile – 20 maggio)Giornata da affrontare con calma e pazienza. Sul lavoro, cerca di non farti travolgere dalle responsabilità e organizza le tue attività con metodo. In amore, una piccola incomprensione potrebbe creare tensioni con il partner. I single saranno attratti da persone che offrono sicurezza e stabilità.