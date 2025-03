Lapresse.it - Ornella Muti compie 70 anni

Il mondo del cinema festeggia il 70esimo compleanno di(all’anagrafe Francesca Romana Rivelli), nata a Roma il 9 marzo 1955, una delle attrici più iconiche della storia del grande schermo italiano.In una lunghissima carriera iniziata alla giovanissima età di 14ha lavorato con grandi registi come Mario Monicelli, Dino Risi e Marco Ferreri, e sono storiche le sue interpretazioni in pellicole italiane da ‘La moglie più bella’ a ‘Il bisbetico domato’, oppure internazionali come ‘Flash Gordon’, dove ha impersonato la principessa Aura. Tanti i riconoscimenti per il suo lavoro tra cui due Nastri d’Argento e, nel 2022, la co-conduzione di una serata del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus.