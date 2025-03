Sport.quotidiano.net - Orgoglio Valsa A Perugia è battaglia vera

Verrebbe la tentazione di inveire contro la sfortuna, contro l’occasione mancata, contro il cinismo in più che serviva per conquistare il secondo set. Non sia mai: nonostante l’epilogo amaro, la gara-1 disputata dallaGroup Modena a casa diè quanto di più vicino al limite fisico (concetto su cui torneremo) di una squadra giunta settima in Regular Season e, soprattutto, giunta alla conclusione che può giocare solo forte o fortissimo, senza fare calcoli, senza tenere il conto degli errori. Della maratona del PalaBarton, ben oltre le due ore e mezza di durata nonostante i soli quattro set, resta il sentore che Modena un’altra occasione la avrà nel corso della serie: occasione, s’intende, forse non di sovvertirne l’esito, ma quanto meno di allungarne la durata – e già conquistare il diritto di disputare gara-4 al PalaPanini sarebbe un traguardo non da poco.