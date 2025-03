Liberoquotidiano.it - Ore 14, Milo Infante mostra l'aggressione di padre e figlio ai carabinieri? Spunta un dettaglio clamoroso

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Ore 14” / Rai 2) Proprio nel giorno in cui impazza la polemica politica sulla sentenza della Corte di Cassazione secondo cui il governo dovrà risarcire alcuni migranti bloccati sulla nave Diciotti nell'agosto 2018, l'Auditel snocciola i dati d'ascolto di Ore 14, condotto danel pomeriggio di Rai 2: 1.022.000 spettatori e il 9.4% di share, ennesimo exploit per il programma. A motivare un tale successo è sicuramente l'abilità del conduttore ma anche la scelta dei temi: giovedì, oltre ai noti casi di Liliana Resinovich e Pierina Paganelli, spazio per il giallo di Mara Favro che sarebbe stata gettata in un dirupo in Val di Susa, la scomparsa di Daniela Ruggi nel modenese e il ritrovamento nell'Adda del corpo della babysitter salvadoregna Jhoanna Nataly Quintanilla Valle.