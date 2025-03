Lanazione.it - Orchestra Busoni. L’Opera in piazza cerca nuove voci

EMPOLIProsegue l’ambizioso esperimento, unico in Italia, della European Youth"Ferruccio" diretta dal maestro Sergio Alapont. Il Centro Studi Musicali Ferruccioha infatti aperto un nuovo bando per entrare a far parte dell’ensemble. Le domande e le video-audizioni devono essere inviate dai candidati entro il prossimo 28 aprile all’indirizzo mail csmfb@centro.org, esclusivamente secondo il regolamento e i documenti scaricabili dal sito web www.centro.org. L’, composta da giovani di età compresa fra i 18 e i 27 anni e provenienti dai paesi dell’Unione Europea, sarà ospitata a Empoli dal 5 luglio per la formazione con professionisti provenienti da orchestre italiane e internazionali di rilievo e la preparazione di un importante programma per il concerto finale che si terrà venerdì 11 luglio.