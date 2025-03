Ilrestodelcarlino.it - Ora è meglio guardarsi alle spalle

Ormai si è capito: salvo clamorose smentite (sempre possibili nel calcio), il Modena non sembra avere le caratteristiche per uscire dall’anonimato di questo campionato di media classifica. Dopo la vittoria di Cittadella ha affrontato rispettivamente l’ultima e la penultima in classifica, portando a casa un solo punto. Troppo poco per chi vuole aspirare ai playoff. Anche perché si è notato che, rispetto ad altre compagini magari tecnicamente inferiori, la squadra di Mandelli non riesce a tirar fuori quella ‘cativeria’ agonistica che tante volte permette di raggiungere il risultato pieno. Tanto valespquindi, per evitare brutte sorprese di fine campionato.