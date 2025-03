Ilgiorno.it - Opera, crescono i circoli FdI. Sedi virtuali quasi ovunque: "Ci radichiamo sul territorio"

È boom didi Fratelli d’Italia nel sud Milano. I meloniani hannoin tutti i comuni del sud a eccezione di Locate e Lacchiarella. In provincia di Milano su 132 comuni ci sonoin 90 comuni. Tramontate lefisiche dei partiti che hanno costi di gestione elevati, restano solo quelle del Pd presenti intutti i comuni, gli iscritti di FdI si incontrano on line e quando è necessario affittano sale o centri civici per incontri di persona. Gli ultiminati in ordine di tempo sono quelli di Cusago, Noviglio, Rosate. Una crescita dovuta anche ai vertici provinciali. "I congressi comunali sanciscono un momento di maturazione del partito che di fatto, dalle più piccole realtà alle grandi città, sostituisce i nominati dall’alto con gli eletti dal basso affinché sia la base stessa a scegliere i propri riferimenti territoriali, come già avvenne lo scorso anno nei congressi provinciali.