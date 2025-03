Tg24.sky.it - Omicidio nel Bergamasco, uomo trovato morto in casa

Il corpo di undi 58 anni è statosenza vita in un appartamento nel Comune di Valbrembo, in provincia di Bergamo. Il corpo presenta delle profonde ferite al capo compatibili con un'aggressione con un corpo contundente. Le indagini in corso, coordinate dalla procura della repubblica di Bergamo, sono condotte dal nucleo investigativo dei carabinieri di Bergamo.