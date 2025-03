Thesocialpost.it - Omicidio di Limena, Franco Bergamin trovato nell’armadio: “L’omicida non voleva pagare le bollette”

, in provincia di Padova, si chiarisce il movente dietro l’diBernardo, l’uomo di ottant’annimorto avvolto in sacchi della spazzatura, con il corpo nascosto in un armadio e circondato da bottiglie di profumo. Il delitto sembra essere legato a una disputa sullenon pagate. Alessio Battaglia, quarantenne originario di Trieste, è stato arrestato per l’volontario di, e la sua figura emerge come quella di una persona con un passato turbolento e una personalità problematica.Negli ultimi mesi,aveva ospitato Battaglia e la sua compagna, entrambi originari del Friuli Venezia Giulia. Tuttavia, Battaglia non contribuiva alle spese domestiche, che gravavano interamente su. A metà febbraio, quest’ultimo aveva iniziato a chiedere a Battaglia di partecipare al pagamento delle, che erano aumentate a causa della presenza di tre persone in casa.