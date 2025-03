Ilgiorno.it - Omicidio a Valbrembo: uomo di 58 anni trovato morto in casa con profonde ferite alla testa

(Bergamo) – Unin un appartamento di, in provincia di Bergamo, per quello sembra essere un violento. La vittima Luciano Muttoni, 58. Il corpo presentaprobabilmente causate da un oggetto pesante. Per questo si ipotizza l’. La scena del delitto è un appartamento di via Rossini 6E a, paese di 4mila abitanti in bassa Valbrembana, a pochi chilometri dal capoluogo, A dare l’rme vesto le 9 di domenica 9 marzo sarebbe stato un assistente sociale, ma la circostanza è tutta da chiarire. I vicini, che lo descrivono comechiuso e riservato. Da giorni non rispondeva al telefono. Le indagini sono condotte dal nucleo investigativo dei carabinieri di Bergamo, insieme al al Norm della compagnia di Zogno e ai militari della stazione di Villa d’Almè.