Omicidio a San Giovanni Valdarno: soffoca la madre malata e chiama i carabinieri, arrestata

Una donna di 93 anni è stata uccisa nella notte nella sua abitazione in via Enrico Fermi. Are iè stata la figlia sessantenne, che ha confessato il delitto ed è stata.Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana – affetta da Alzheimer – sarebbe statata nel sonno. Da tempo trae figlia i rapporti erano tesi: la convivenza forzata e le condizioni di salute sempre più gravi della vittima avrebbero acuito i conflitti. Tra gli ultimi motivi di discussione, ci sarebbe stato un possibile trasferimento della famiglia in Abruzzo, loro regione d’origine.L’allarme è scattato intorno alle 7 di questa mattina, quando la donna ha contattato il 112 per riferire quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la 93enne non c’era più nulla da fare.