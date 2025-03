Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano: nell'ultimo quarto l'Armani ribalta Treviso

, 9 marzo 2025 - Sembrava essere una di quelle serata da incubo dalle quali non si riesce ad uscire, invece è arrivato unincredibile di Armoni Brooks a cambiare la faccia della partita convinta dall'per 90-80. Come più volte, gli è successo in Italia, are l'andamento della partita ci pensa Armoni Brooks che chiude con 27 punti ed un clamoroso 7/11 da 3 punti. Ogni volta ci si sorprende perché a livello di Eurolega spesso l'americano è stato un oggetto misterioso, ma le statistiche in Italia, dove certamente la fisicità è minore e l'impatto difensivo richiesto è più gestibile, dicono che è il miglior realizzatore della squadra con 15.8 punti risultando il miglior tiratore da 3 del campionato con il 52.6% da 3. Oltre a luitrova anche un solido Zach LeDay che ne realizza 17 con 11/12 ai liberi, ma ancora di più un Flaccadori tornato in doppia cifra a quota 11 punti.