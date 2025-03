Ok Coma Cose, che pop sia. Convince la ballad di Naska, meno Niky Savage - Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Leggi su Open.online

che oseremmo definire umana per quanto riguarda leitaliane, che si presentano questo weekend in una quantità perlodigeribile. Ciò comunque non ha impedito la pubblicazione di dischi importanti come quello tendente al pop di questi nuovi. Saliamo di livello fino a toccare le vette più alte invece parlando del meraviglioso nuovo album di Murubutu. Anche la festa di compleanno che Alberto Bianco concede al suo disco Guardare per aria è davvero gradevole, Maestro Pellegrini invece con il suo nuovo lavoro ci sbriciola il cuore. Passando ai singoli: benein versione, grande ritorno degli Eugenio in Via di Gioia con un pezzo intimista, stessa strada che prende Tredici Pietro e Luv!, giovane artista che cresce proprio bene. Una mina rock invece per le Bambole di Pezza.